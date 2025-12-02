OpenAI, 2030’a kadar yüzlerce milyar dolar harcayacak

Yapay zekâ ekonomisi son dönemde hızla büyürken, bu büyüme büyük ölçüde milyarlarca dolarlık krediler, henüz inşa edilmemiş veri merkezleri için yapılan uzun vadeli kiralama anlaşmaları ve sektöre duyulan yoğun iyimserlikle sürüyor. HSBC’nin yeni finansal projeksiyonu ise tabloya daha temkinli bir bakış getiriyor.

Bankaya göre OpenAI, önümüzdeki beş yıl içinde toplam 792 milyar dolarlık veri merkezi kapasitesi kiralayacak. Bu rakamın 2033 yılında 1,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu devasa altyapı yükünün, şirketin finansman ihtiyacını agresif bir şekilde artıracağı vurgulanıyor.

KULLANICI SAYISINDA DEV SIÇRAMA BEKLENTİSİ

Analizde, söz konusu kiralama maliyetlerinin sürdürülebilir olması için OpenAI’ın kullanıcı tabanında büyük bir genişleme yaşaması gerektiği belirtiliyor. HSBC’ye göre şirketin kullanıcı sayısı, dünya genelinde Çin dışındaki yetişkin nüfusun neredeyse yarısı anlamına gelen 3 milyar kişiye ulaşmak zorunda.

Bu öngörü, günümüz kullanıcı büyüme hızının çok daha ilerisine taşınmış bir senaryoya dayanıyor.

YAPAY ZEKÂ PAZARINDA 2030 SENARYOSU

HSBC’ye göre OpenAI, farklı gelir kalemlerinin çeşitlenmesiyle birlikte 2030’da tüketici yapay zekâ gelirlerinin yüzde 56’sını kontrol edecek. Banka bu dönemde şirketin toplam tüketici gelirinin 129 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Gelir yaratma kanalları arasında:

Abonelik modelleri, Reklam gelirleri, Ajans tipi yapay zekâ hizmetleri, Kurumsal işbirlikleri ve ticari projeler bulunuyor.

İlginç şekilde HSBC, Google’ın bu pazarda “önemli bir oyuncu” olmayacağını öngörürken, Anthropic, xAI ve diğer rakiplerin 5 yıl sonra da güçlü şekilde varlığını sürdüreceğini belirtiyor.

KURUMSAL PAZARDA DA BÜYÜK PAY

Kurumsal yapay zekâ gelirlerinin 2030 itibarıyla 386 milyar dolara ulaşması beklenirken, OpenAI’ın bu dev pastadan yüzde 37 pay alacağı hesaplanıyor. Böylece şirketin toplam nakit akışının 2030’da 282 milyar dolar seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Ancak bu yüksek nakit akışına rağmen, finansman açığının 207 milyar dolar düzeyine ulaşacağı vurgulanıyor.

UZUN VADELİ POTANSİYELE GÜVEN DEVAM EDİYOR

Tüm risklere ve yüksek finansman ihtiyacına rağmen HSBC, yapay zekâ teknolojilerinin uzun vadede “dönüştürücü etkisini” koruyacağı görüşünde.

Banka, üretimden hizmet sektörüne kadar tüm süreçlerde yapay zekânın temel bir bileşen hâline geleceğini, küresel ölçekte verimlilik artışının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

HSBC’nin projeksiyonları, yapay zekâ sektörünün hızla büyüdüğünü ancak bu büyümenin arkasındaki devasa maliyetlerin şirketleri “kâr odaklı” bir noktaya taşımayı uzun vadeli bir mesele hâline getirdiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: Financial Times