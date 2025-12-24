Opel’in yeni Astra’sı Brüksel’de görücüye çıkıyor

Opel, Brüksel Otomobil Fuarı’nda yeni Astra’yı ilk kez otomobil tutkunlarının karşısına çıkaracak. Alman otomotiv üreticisi Opel, 9–18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı’nda 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaparak yeni Astra ve Astra Sports Tourer’ın dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Rüsselsheim’da tasarlanıp geliştirilen yeni Astra ailesi, daha keskin ve teknik bir dış tasarımla sahneye çıkarken, modernize edilen Opel Vizor’un merkezine yerleştirilen ve sürekli aydınlatılan Opel Şimşek logosu ve Opel Compass ışık imzasıyla, markanın yeni tasarım kimliğini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Segmentinde benzersiz olan Intelli‑Lux HD akıllı far sistemi de Astra ve Astra Sports Tourer’da sunularak sürüş güvenliği ve görünürlüğü önemli ölçüde artırıyor. Astra’nın yeni tasarım yaklaşımı, Opel’in yüksek performanslı konsept aracı Corsa GSE Vision Gran Turismo’nun çizgilerinden ilham alıyor ve ziyaretçilere hem dijital hem fiziksel dünyayı buluşturan etkileyici bir deneyim sunuyor.

Tüm Opel yenilikleri Brüksel’de

Performans tutkunları için geliştirilen Mokka GSE, Brüksel’de dikkat çekecek Opel modelleri arasında yerini alıyor. “2025 Altın Direksiyon” ödülüne layık görülen tamamen elektrikli model, 207 kW (281 HP) gücüyle bugüne kadarki en hızlı elektrikli Opel olarak ralli DNA’sını günlük sürüşe taşıyor. Opel, fuarda ayrıca markanın ilk dört çeker elektrikli modeli olan Grandland Elektrik AWD’yi de tanıtacak. 239 kW (325 HP) güç, 509 Nm tork ve yol koşullarına göre ayarlanabilen Frequency Selective Damping süspansiyon teknolojisi sayesinde Grandland Elektrik AWD, konfor ve performansı bir arada sunuyor. Fuarın bir diğer öne çıkan modeli Frontera Elektrik Uzun Menzil ise 54 kWh bataryasıyla 408 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve geniş bagaj hacmi ile aile kullanıcılarına hitap ediyor. Opel’in küçük sınıftaki başarılı modeli Corsa Elektrik ise tamamen elektrikli sürüşü pratik, çevik ve kullanıcı dostu bir deneyimle buluşturarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafif ticari araç tarafında ise Vivaro Sportive özel versiyonu hem fonksiyonelliği hem de sportif tasarımıyla Stellantis Pro One alanında sergilenecek.

Yeni Astra’nın iç mekânında Opel’in sürdürülebilirlik yaklaşımı belirgin şekilde hissediliyor. Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kabin, markanın “Greenovation” vizyonunu yansıtırken, Intelli‑Seat giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. 58 kWh batarya ile 454 kilometreye kadar emisyonsuz sürüş sağlayan yeni Astra Elektrik, ayrıca V2L (Vehicle to Load) işlevi sayesinde e-bisiklet gibi cihazların harici güç kaynağı olmadan şarj edilmesine imkân tanıyor.

Opel CEO’su Florian Huettl, 2026 yılının Opel’in kompakt sınıftaki 90 yıllık başarı öyküsünü kutlayacağı bir yıl olacağını belirtirken, yeni Astra ve Astra Sports Tourer’ın yenilikçi teknolojileri ve keskinleşen tasarımıyla markanın geleceğe yönelik vizyonunu güçlü şekilde temsil ettiğini ifade ediyor. Huettl, tüm ziyaretçileri 9 Ocak Cuma günü saat 09.00’da Brüksel Expo 5. salonda gerçekleştirilecek özel tanıtıma davet ediyor. Brüksel Otomobil Fuarı 2026, 9 Ocak Cuma akşamı kapılarını açacak ve 10–18 Ocak tarihleri arasında her gün 10.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 16 Ocak Cuma günü ise fuar 22.00’ye kadar açık olacak. Opel, tamamen elektrikli ürün gamını ve yenilikçi tasarım dilini ziyaretçilerle buluşturarak fuarın en dikkat çekici alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.