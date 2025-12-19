  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı
Otomotiv Opel’in yeni Astra modeli göz kamaştırdı
Otomotiv

Opel’in yeni Astra modeli göz kamaştırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Opel’in yeni Astra modeli göz kamaştırdı

Opel, Astra modelinin yenilenen versiyonunu tanıttı. Yeni Astra'nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Astra ve Astra Sports Tourer, markanın geleceğe bakışını yansıtıyor. Yeni modelin keskinleşen hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ve aydınlatmalı Opel Vizor'un modern yorumu, aracın tasarımsal karakterini ortaya koyuyor.

Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu

Yeni Astra'nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay, Opel'in yenilikçi ruhunun da bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Logodan başlayan bu ışık şeritleri, farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla yeni jant tasarımları ve lansman rengi olan "Kult Sarı", "Kontur Beyaz" gibi metalik renkler, opsiyonel siyah tavanla birleşerek güçlü bir duruş sergiliyor.

Modelin iç mekanında daha net bir kokpit ve ergonomik detaylar dikkati çekiyor. Giriş seviyesinden itibaren standart olan Intelli-Seat koltuklar uzun yol konforu sunuyor.

 

Isıtmalı koltuklar

GS donanımında AGR onaylı ısıtmalı koltuklar ise ReNewKnit kaplamalarıyla üst düzey bir deneyim sağlıyor. Bu malzemeler yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir özelliği taşıyor.

Pratiklikten ödün vermeyen hatchback modelde 1339 litreye kadar bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar "40:20:40" oranında katlanabiliyor, böylece her yolculuk için esnek çözümler sağlanıyor.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Yerel

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! "Olmaz" denilen kaza gerçek oldu!
Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Dünya

Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Yerel

Malatya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Yerel

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23