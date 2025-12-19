Opel’in yeni Astra modeli göz kamaştırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Astra ve Astra Sports Tourer, markanın geleceğe bakışını yansıtıyor. Yeni modelin keskinleşen hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ve aydınlatmalı Opel Vizor'un modern yorumu, aracın tasarımsal karakterini ortaya koyuyor.

Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu

Yeni Astra'nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay, Opel'in yenilikçi ruhunun da bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Logodan başlayan bu ışık şeritleri, farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla yeni jant tasarımları ve lansman rengi olan "Kult Sarı", "Kontur Beyaz" gibi metalik renkler, opsiyonel siyah tavanla birleşerek güçlü bir duruş sergiliyor.

Modelin iç mekanında daha net bir kokpit ve ergonomik detaylar dikkati çekiyor. Giriş seviyesinden itibaren standart olan Intelli-Seat koltuklar uzun yol konforu sunuyor.

Isıtmalı koltuklar

GS donanımında AGR onaylı ısıtmalı koltuklar ise ReNewKnit kaplamalarıyla üst düzey bir deneyim sağlıyor. Bu malzemeler yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir özelliği taşıyor.

Pratiklikten ödün vermeyen hatchback modelde 1339 litreye kadar bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar "40:20:40" oranında katlanabiliyor, böylece her yolculuk için esnek çözümler sağlanıyor.