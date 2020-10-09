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Ekonomi Opel'den ekim ayında avantajlı finansman oranları
Ekonomi

Opel'den ekim ayında avantajlı finansman oranları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:45:22 -
Opel'den ekim ayında avantajlı finansman oranları

İSTANBUL (AA) - Opel, müşterilerine sunduğu sıfır faiz imkanı ve farklı finansman olanakları ile ekim ayında kampanya başlattı.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, AUTOBEST ödüllü yeni Corsa’ya ekim ayında, 45 bin TL kredi için 15 ay 0 faiz imkanına ek showroomlara özel avantajlarla ve 159 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Segmentinde ilk defa sunulan IntelliLux LED Matrix farlar, yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi, akıllı hız sabitleme sistemi, şerit koruma uyarı sistemi ve trafik işareti tespit sistemi gibi en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırarak her profile hitap eden yeni Corsa, segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.

Opel'in bu yıl müşterileri ile buluşturduğu gözde modellerinden, iddiasını kanıtlamış motoru, dokuz ileri vitesli otomatik şanzıman seçenekleri ve daha da dijitalleşen yenilikçi teknolojileriyle yeni Astra HB modeli ise 222 bin 700 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Ekim ayına özel olarak, C-SUV modeli Grandland X'i 303 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL kredi için 15 ay 0 faiz imkanı ile satışa sunan Opel'in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X'e ise 211 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Çok yönlü Opel Combo modeli ise ekim ayında, 45 bin TL kredi için 15 ay 0 faiz imkanına ek showroomlara özel avantajlarla 170 bin 700 TL'den başlayan fiyatlardan satışa sunuluyor.

Opel'in ekim ayına özel avantajlı fiyatlarına, sıfır faizli kredi olanaklarına ve iddialı finansman seçeneklerine Opel Türkiye web sitesinden erişilebiliyor.

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