Opel’den 2026 bombası! Türkiye artık karar merkezi! Otomotivde dengeleri değiştirecek tahmin

Opel Türkiye, elektrikli mobilite ve performans odağını güçlendiren yeni adımlarını tanıttığı toplantıda, hem ürün gamındaki yenilikleri hem de pazar öngörülerini paylaştı. Markanın en güçlü tamamen elektrikli modeli Mokka GSE’nin lansmanı ve Grandland Elektrik AWD’nin tanıtımıyla birlikte, Türkiye pazarının stratejik önemi bir kez daha vurgulandı. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, sektör verilerinden satış performansına, yeni modellerden yapay zekâ yatırımlarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Yiğit Yantaç’ın toplantıda öne çıkan açıklamaları şöyle:

* Bugün bizim için ayrı bir öneme sahip. Bunun en temel nedenlerinden biri, Opel’in DNA’sında yer alan performans ve motor sporları odağını yeniden güçlü şekilde gündemimize almamız. Mokka GSE, bu alanda attığımız en önemli adımlardan biri.

* İkinci önemli neden ise global gelişmelerle birlikte Türkiye pazarının artan stratejik rolü. Türkiye artık sadece bir satış pazarı değil, Opel’in karar süreçlerine yön veren ülkelerden biri haline geldi. Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri global ile paylaşıyor ve bu doğrultuda ürün geliştirme süreçlerine katkı sağlıyoruz.

Pazar tahmininde güncelleme

* Pazarı değerlendirecek olursak, biz pazarı her zaman detaylı analiz etmeyi seven bir ekibiz. Gerçekleşen veriler, toplam pazarın binek ve hafif ticari kırılımlarıyla birlikte öngörülerimizde yer alıyor. 2023 yılından itibaren Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adet seviyesinin üzerine çıktığını dikkate alarak, yıl başında pazar tahminimizi 1.4 milyon adet olarak paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada, mevcut gelişmeler doğrultusunda bu 1.4 milyon adetlik öngörümüzü yaklaşık 100 bin adet aşağı yönlü revize ediyoruz. Ancak buna rağmen hâlâ 1.3 milyon adet ve üzeri bir pazar beklentimiz devam ediyor.

* İlk çeyrek verilerine baktığımızda toplam pazarın 265 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yıl geneline yayılan yaklaşık 100 bin adetlik daralmanın büyük kısmı ilk çeyrekte yaşandı.

* Binek araçların toplam pazardaki payı yüzde 78-79 bandında stabil seyrini sürdürüyor. Hafif ticari araçlarda ise yüzde 21 seviyesinin korunması, ekonomik beklentiler açısından bizim için önemli bir gösterge.

Alıcı B-SUV’a yöneldi

* Elektrikli araç pazarında ise daralan genel pazara rağmen güçlü bir direnç söz konusu. 2026 için öngörümüzü 185 bin adet seviyesine çektik. İlk çeyrekte 38 bin adetlik satış gerçekleşti.

* Elektrikli araçların binek pazar içindeki payı yüzde 18 seviyesinde. Vergisel anlamda beklenmedik bir değişiklik olmazsa bu oranın yıl içinde yüzde 20’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

* Segment bazında önemli bir değişim görüyoruz. B segmenti ciddi şekilde büyüyor ve yüzde 41 seviyesine ulaştı. Yıl genelinde yüzde 40-42 bandında kalmasını bekliyoruz.

* C segmentinde ise bir daralma var. Özellikle C-SUV tarafında vergi etkisiyle fiyatların yükselmesi, müşteriyi daha ulaşılabilir olan B-SUV segmentine yönlendirdi.

*2025 yılı bizim için rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2026’ya da güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte 14 bin 451 adet satış gerçekleştirdik ve genel sıralamada 8’inci sıradayız.

Ticari araçta erişim sorunu

*Binek araç tarafında 2025’i 48 bin adet ve yüzde 4.4 pazar payıyla kapattık. 2026’nın ilk döneminde bu oranı yüzde 4.6’ya çıkardık. Bu artışta özellikle Grandland ve Frontera modellerimizin katkısı büyük. Binek pazarda 7’nci sıradaki yerimizi koruyoruz ve yıl içinde bu sıralamanın daha da yukarı taşınacağına inanıyorum.

* Hafif ticari araç tarafında ilk çeyrekte bir gerileme yaşadık. Bunun temel nedeni araç bulunabilirliği. Önümüzdeki dönemde tedarik sıkıntıları ve buna bağlı fiyat artışları yaşanabileceğini öngörüyoruz.

Güçlü konum sürecek

* Ticari araçlarda hedefimiz yüzde 10 pazar payı ve üçüncülük. Yılın kalan döneminde bu hedefe ulaşmak için güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Toplam pazar payımız yüzde 5.4 seviyesinde. Yıl sonunda yeniden yüzde 5.5 ve üzerine çıkmayı hedefliyoruz.

* Global tarafta Türkiye, Almanya ve İngiltere’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Opel olarak globalde yüzde 5.4 pazar payıyla lider konumdayız ve bu liderliği 2026 sonunda da sürdürmeyi hedefliyoruz.

* 2026 yılı için satış hedefimizi 65 bin adet ve üzeri olarak belirledik. Pazarın daralmasına paralel olarak hedeflerimizi revize ettik ancak pazar payı hedefimizi yüzde 5’in üzerinde tutuyoruz.

* Yerli üretim tarafında önemli gelişmeler var. Zafira, Vivaro ve Vivaro City Van üretime geçti. Ayrıca Combo K9 modelimizin de yılın son çeyreğine doğru Bursa’da üretime başlamasını planlıyoruz.

Akıllı çekiş dönemi

* Yeni modeller tarafında önemli bir dönemden geçiyoruz. Mokka GSE, markamızın en güçlü tamamen elektrikli performans modeli olarak öne çıkıyor ve yeni müşteri kazanımında önemli rol oynayacak.

* Grandland Elektrik AWD modelimiz ise “akıllı 4x4” teknolojisiyle dikkat çekiyor. Hem elektrikli hem de dört tekerlekten çekiş özellikleriyle segmentinde iddialı bir konumda olacak.

Yapay zekâ asistanı geliyor

* Bayiler tarafında araç bulunabilirliği önümüzdeki dönemde kritik bir konu olacak. Stok yönetimini doğru yapamayan markalar için servis süreleri uzayabilir ve bu durum fiyatlara da yansıyabilir.

* Yapay zekâ alanında önemli bir adım atıyoruz. Yakın zamanda devreye alacağımız yeni yapay zekâ asistanı, web sitemizde yer alacak. Bu sistem, araçlar, bayiler ve Opel markasına dair tüm sorulara anlık yanıt verebilen bir yapı olacak. Bu uygulama Türkiye’ye özel geliştirildi. Tofaş çatısı altında, Türkiye’ye entegre çözümler üretmeyi hedefliyoruz ve markalar bazında farklılaşmaya devam edeceğiz. Yapay zekâ yolculuğumuz bununla sınırlı değil. 2026 yılı sonuna kadar 4-5 farklı projeyi daha hayata geçirmeyi planlıyoruz.