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Ekonomi

OPEC'in 179. Bakanlar Toplantısı 9 Haziran'da yapılacak

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ile OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler ise 10 Haziran'da bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:09:22 -
OPEC'in 179. Bakanlar Toplantısı 9 Haziran'da yapılacak

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 179. Bakanlar Toplantısı, 9 Haziran'da yapılacak.

OPEC tarafından yapılan açıklamada, 179. Bakanlar Toplantısı'nın 9 Haziran Salı günü video konferans yoluyla yapılacağı duyuruldu.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 11. Bakanlar Toplantısı'nın ise 10 Haziran Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin 12 Nisan'da düzenlenen toplantısında, toplam ham petrol üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltılması kararı alınmıştı.

Üretim kesintisinin ardından, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı nisanda 15,98 dolara kadar gerilemesinin arından bugün ise en yüksek 39,55 dolar seviyesini gördü.

Yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ederken OPEC+ ülkelerinin üretim kesinti miktarını artırma veya süresini uzatma gibi konuları ele alması bekleniyor.

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