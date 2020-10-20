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Ekonomi OPEC ülkeleri petrolü 40 doların üzerinde tutacak
Ekonomi

OPEC ülkeleri petrolü 40 doların üzerinde tutacak

Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmayı hedeflediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 02:54:00 -
OPEC ülkeleri petrolü 40 doların üzerinde tutacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dönem başkanlığını yürüten Attar, başkent Cezayir'deki bir programda, OPEC grubunun petrol piyasasını koruma ve fiyat istikrarı için gerekli tüm adımları atma kararı aldığını belirtti.

Attar, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini söyledi.

OPEC grubu ülkeleri nisan ayında petrol üretiminin, mayıs başından temmuz sonuna kadar günlük 9,7 milyon varile, ağustos ayından yıl sonuna kadar da günlük 7,7 milyon varile düşürülmesi kararı almıştı.

Üretim kesintisine bağlı kalacaklar

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubu, nisan ayında kararlaştırılan "üretim kesintisi anlaşmasına" tam bağlılık vurgusu yaptı.

OPEC grubu enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 23. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın da katıldığı toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, teknik komite tarafından hazırlanan aylık raporun yanı sıra son gerçekleştirilen JMMC toplantısından bu yana petrol piyasalarındaki gelişmeler ve 2021'e yönelik tahminlerin ele alındığı söylendi.

OPEC'in bir sonraki JMMC Toplantısı 17 Kasım'da düzenlenecek.

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