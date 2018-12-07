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OPEC 'petrol' kararını verdi

OPEC günlük petrol üretimini 800 bin varil kısma kararı aldı. Toplam kesintisi ise 1,2 milyon varil olacak. Karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

07 Aralık 2018 Cuma 18:25
OPEC 'petrol' kararını verdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), iki günlük görüşmelerin sonunda üretim kesintisi konusunda uzlaşma sağladı.

Reuters'ın haberine göre OPEC üyeleri yaklaşık 800 bin varil üretim kesintisine gidecek. OPEC dışındaki ülkelerin de üretim kesintisine destek vermesi konusunda görüşmeler devam ediyor.

OPEC delegeleri diğer ülkelerin de 400 bin varil üretim kesintisine gitmelerini istiyor. OPEC dışı ülkelerin anlaşmaya katılması durumunda günlük üretim kesintisi 1,2 milyon varile yükselecek.

Karar sonrası Brent petrol fiyatı 61.70 dolardan işlem gördü.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:25
  1. OPEC
  2. Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi
  3. Suudi Arabistan
  4. ABD
  5. Rusya
  6. Suhail bin Muhammed el Mazrui
  7. Viyana
  8. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
  9. 175. OPEC Olağan Toplantısı
  10. OPEC Ekonomik Komisyonu
  11. petrol
  12. varil
  13. OPEC üyeleri
  14. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

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