OPEC+ duyurdu: Bağlı kalacağız

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 5 Ekim 2022'de aldığı "2023'ün sonuna kadar üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) 47'nci toplantısı çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, komitenin Kasım ve Aralık 2022 dönemlerinde ham petrol verilerini değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun, 5 Ekim 2022'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan ve bu yılın sonuna kadar sürecek günlük 2 milyon varil kesinti kararına bağlı kalacakları bildirildi.

Tüm taraf ülkelerin alınan karara tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmasının önemine işaret edilen açıklamada, bir sonraki JMMC toplantısının 3 Nisan 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.