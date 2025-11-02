  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türksat 6A ile sınırlar aşıldı! Türkiye’den Sri Lanka’ya uzanan yayın adımı dikkat çekiyor

HAMAS’tan ABD’ye sert tepki! Asılsız, uydurma ve maksatlı

Belgelerle ortaya çıktı! Gelin ‘İngiliz Kemal’i MİT’ten öğrenin

Milletin adamı 23 yıldır kesintisiz iktidar! AK Parti’den Türk siyasetine damga

28 Şubatçı Reha Muhtar ortalığı karıştırdı!

İstanbul Boğazı’nda nefes kesen kurtarma! Genç kadının hayatı saniyelerle ölçüldü

BAE, İsrail gibi davranıyor. Dubai’ye gitmeyi bırakın. BAE’nin parası Sudanlı çocukların kanına bulanmış durumda

İstanbul’da suçla mücadelede yeni dönem! Havada yakalayıp karada paketliyorlar

Tel Aviv’de İşgalciler Ayakta: Gazze Ateşkesi İçin Sokakları Ateşe Verdiler!

Zonguldak'ta kahvehaneyi taradılar! Ölü ve yaralılar var
Dünya OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! OPEC üyesi ülkelerle üretim...
Dünya

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! OPEC üyesi ülkelerle üretim...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! OPEC üyesi ülkelerle üretim...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ üyesi ülkelerl Aralık'ta petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplandı.

Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintisinin ele alındığı toplantıda, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerini" dikkate alan ülkeler, aralıkta petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC+ grubu üyesi 8 ülke ayrıca, mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaştı.

Söz konusu ülkeler, 5 Ekim'de gerçekleştirdikleri son toplantıda üretimi kasım ayı için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı.

Grubun bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

OPEC üyesi ülkelerle üretim

OPEC+ grubunun üretim kesintileri martta günlük 5,85 milyon varil seviyesine ulaşmıştı. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ile Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek kesintiden oluşuyor.

Söz konusu ülkeler, bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik kısmını eylül sonuna kadar geri almış, ekimde ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesine başlamıştı.

ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı
ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı

Dünya

ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı

TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması
TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması

Ekonomi

TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması

Brent petrol fiyatlarında son durum! Varil fiyatı 63,96 dolara yükseldi
Brent petrol fiyatlarında son durum! Varil fiyatı 63,96 dolara yükseldi

Yerel

Brent petrol fiyatlarında son durum! Varil fiyatı 63,96 dolara yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23