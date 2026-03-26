Google, Android'i farklı bir rotaya sokuyor! Rekabet otomobillere sıçradı
Google, Android Automotive OS’i geliştirerek otomobillerde yalnızca bilgi-eğlence değil, tüm sistemleri yöneten merkezi yazılım haline getirmeyi hedefliyor.
Google, otomobillerde kullanılan Android tabanlı sistemleri bir üst seviyeye taşıyor.
Şirket, mevcut bilgi-eğlence odaklı yapıyı genişleterek aracın tüm dijital altyapısını yöneten merkezi bir işletim sistemi kurmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda geliştirilen “Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV)”, araçların yazılım temelli bir mimariye geçişini hızlandıracak.
Sistem, koltuk ayarlarından klimaya, aydınlatmadan multimedya ekranlarına kadar birçok bileşeni doğrudan kontrol edebilecek.
Yeni yaklaşımda, farklı modüller için ayrı yazılımlar yerine tek bir merkezi sistem devreye giriyor. Bu sayede üreticiler, araç içindeki tüm fonksiyonları daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha entegre şekilde yönetebilecek.
AAOS SDV ile birlikte yalnızca multimedya değil, aracın farklı bileşenleri de kablosuz (OTA) güncellemelerle yenilenebilecek. Bu durum, araçların zamanla “gelişen” bir platform haline gelmesini sağlayacak.
Sistem; gelişmiş sesli asistanlar, sürücüye özel profiller, uzaktan klima kontrolü ve proaktif bakım uyarıları gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Böylece otomobiller, kullanıcıya özel akıllı cihazlara dönüşüyor.
Apple’ın CarPlay Ultra hamlesine benzer şekilde, teknoloji devlerinin araç yazılımında daha fazla söz sahibi olmak istemesi dikkat çekiyor. Ancak birçok otomobil üreticisi, kontrolü tamamen dış bir şirkete bırakma konusunda temkinli davranıyor.
Uzmanlara göre AAOS SDV, otomotiv sektöründe “yazılım tanımlı araç” (SDV) dönemini hızlandıracak. Bu dönüşüm, gelecekte otomobillerin donanımdan çok yazılım üzerinden rekabet ettiği bir ekosistemin temelini oluşturuyor. Haber Kaynağı: Insideevs
