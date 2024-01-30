Oosterwolde'ye çılgın teklif, resmen duyurdu! Dört gözle bekleniyor! Meğer 22 yaşında! Az önce Türkiye ile paylaşıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'de yıldızını parlatmayı başardı. Özellikle stoper bölgesinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Hollandalı futbolcuya dev bir talip çıktı. Avrupa basını, Oosterwolde için yapılan teklifi açıkladı. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, ligdeki zirve mücadelesini sürdürüyor.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla üzerinde bulunan sarı-lacivertli ekip son maçında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmayı Cengiz Ünder'in 2 golüyle kazandı. Sarı-lacivertli ekip hafta sonu oynayacağı Bitexen Antalyaspor mücadelesi için çalışmalara devam ediyor.

Tecrübeli teknik adam, oyuncularını 3 puan için hazırlıyor. Diğer yandan yönetim, transfer harekatında vites yükseltti. Ocak ayına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe sırasıyla Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı. Rotasyonda eli bollaşan sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin ve Umut Nayir takımdan ayrıldı. Kanarya'da ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

Diğer yandan yönetim, performansıyla dikkat çeken isimle gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu oyunculardan birisi de Jayden Oosterwolde olabilir. Hollandalı futbolcu, İtalyan devleri Napoli ve Milan'ın ilgisini çekti. Napoli, kısa süre önce sarı-lacivertli takıma 7 milyon Euro'luk bir teklif sunmuştu. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi reddetti. Kurmaylar, 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.