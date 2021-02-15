  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Onyekuru'dan maç sonrası güldüren paylaşım
Spor

Onyekuru'dan maç sonrası güldüren paylaşım

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken; Sarı Kırmızılılar'ın 2. golü Mostafa Mohamed'den geldi. Mısırlı'nın golünde penaltıyı yaptıran Onyekuru'dan karşılaşma sonrası gülümseten bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:45:00 -
Onyekuru'dan maç sonrası güldüren paylaşım

Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen iki yıldız dün 3 puanı söktü, aldı. Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı. "1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

'Pas'landılar!

İKİ takım zemin nedeniyle pas yapmakta büyük zorluk çekti. Maç sonunda ortaya çıkan istatistikler de iki takımın normal performansından bir hayli uzaktı. Galatasaray başarılı pas yüzdesinde yüzde 60'ta kalırken Kasımpaşa'nın oranı ise yüzde 59 oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray maçı sonrası hakem Fırat Aydınus'a yüklendi. Yüzde 100 penaltılarının verilmediğini belirten Çapa şunları söyledi, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR ne hakem bir şey diyor. Fırat hocanın bunu kaçırması üzücü. Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var."

"Başakşehir maçında da aynı şeyler oldu. Büyük takımlara yapsalar yer yerinden oynardı. Teknoloji var ama bazı pozisyonlarda değerlendirip, bazılarında değerlendirilmiyor." Öte yandan Kasımpaşa Kulübü de dün bir paylaşım yaparak, "Orta hakem ile VAR hakemi arasındaki diyalog yayınlansın" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türk' lakaplı eski devlet başkanı hayatını kaybetti
Dünya

'Türk' lakaplı eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Saul Mene..
Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’
Gündem

Bardak taştı! ‘HDP demek PKK demektir’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li Hüda Kaya’nın provokatif Gara şehitleri paylaşımları so..
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine
Siyaset

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yine "PKK" diyemedi

TSK'nın Gara bölgesinde kontrol altına aldığı mağaralardan birinde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 vatandaşımızın şehit edildiği t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay