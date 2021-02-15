Onyekuru'dan maç sonrası güldüren paylaşım

Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen iki yıldız dün 3 puanı söktü, aldı. Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı. "1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

'Pas'landılar!

İKİ takım zemin nedeniyle pas yapmakta büyük zorluk çekti. Maç sonunda ortaya çıkan istatistikler de iki takımın normal performansından bir hayli uzaktı. Galatasaray başarılı pas yüzdesinde yüzde 60'ta kalırken Kasımpaşa'nın oranı ise yüzde 59 oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray maçı sonrası hakem Fırat Aydınus'a yüklendi. Yüzde 100 penaltılarının verilmediğini belirten Çapa şunları söyledi, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR ne hakem bir şey diyor. Fırat hocanın bunu kaçırması üzücü. Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var."

"Başakşehir maçında da aynı şeyler oldu. Büyük takımlara yapsalar yer yerinden oynardı. Teknoloji var ama bazı pozisyonlarda değerlendirip, bazılarında değerlendirilmiyor." Öte yandan Kasımpaşa Kulübü de dün bir paylaşım yaparak, "Orta hakem ile VAR hakemi arasındaki diyalog yayınlansın" ifadelerini kullandı.