Onuru varsa istifa etsin! Kılıçdaroğlu’nun 3 saat 13 dakikalık tiyatrosunu Enerji Bakanı Dönmez ifşa etti

Zillet paydaşlarının cumhurbaşkanı adayı profiline uymadığı için ucuz şovlara kendini ittifak ortaklarına kabul ettirmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pişkinlikte sınır tanımıyor. Ödemediği elektrik faturaları üzerinden mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan ve ajans işi algı operasyonlarıyla gündemi yalan ablukasına alan Kılıçdaroğlu’nun karanlık senaryoları birer birer elinde patlıyor. Sözde elektriği kesik olan vatandaşların sıkıntısına dikkat çekmek için 23 Nisan’da Ankara Keçiören’de ikamet eden Güllü Demir isimli vatandaşın evini ziyaret eden ve 4 aydır enerjisinin kesik olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu’nun foyasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında evin şalterinin indirildiğini deşifre eden Bakan Dönmez, akıllı sayaç verilerini paylaşarak, 18:18 ile 21:31 saatleri arasında evde enerji kullanımı olmadığını, ziyaret sonrası 21:31’den itibaren enerji kullanımına devam edildiğini belgeledi. CHP liderinin ucuz şovlarını ve elinde patlayan mizansenini Akit’e değerlendiren siyasetçi ve gazeteciler, Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulundu.

CHP, yalanı yol açma metodu görüyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bunların hayatı yalan. Siyaseti yalan. Bunlar aldatma üzerine siyaset yapıyorlar. Bunların politikası, ‘Ne kadar insan kandırırsak o kadar kârdır’ mantığıyla yürüyor. Yalanın bir ahlaksızlık olduğunu, yalanın bir erdemsizlik olduğunu bunlar kabul etmiyorlar. Yalanın siyasette yol açma metodu olduğunu düşünüyorlar. Ve hep bunu yapıyorlar. Enerji Bakanı, ziyaret sırasında o evde elektriğin kesik olmadığına dair ortaya belge koyuyor. Bunlar ne yapıyorlar? Elektriği kendileri kesip milleti aldatma yoluna gidiyorlar. Kimlerle beraber bunu yapıyorlar. CHP Genel Başkanı ile beraber. Bu kadar aleni yalan söyleyen bir adam genel başkan olabilir mi? Milleti aldattığı belgelerle ortaya çıkan birisi, kitlelerin önünde yürüyebilir mi? İstifa etmesi gereken yalanı deşifre eden bakan değil yalanı söyleyenler. Böyle bir rezillik olabilir mi?” dedi. Aydemir şöyle devam etti: “Bunlar belediyelerde de bunu yapmadılar mı? Bunların yönettiklere, daha önce söylediklerine, şimdi yaptıklarına bakın. Bunların hayatı aldatma. Bunun ötesi yok. Millet artık uyansın. Hatta dahasını söyleyeyim, bunlar ortaklarının da uyanması lazım. Onları da aldatıyorlar. Yarın bunlar bir pozisyon alsalar onlara da hayat hakkı tanımayacaklar.”

Bayağı bir tiyatro oynanıyor

Gazeteci Şükrü Sak, “Muhalefetin, mizansen siyaseti defalarca rezil bir şekilde son bulmasına rağmen bundan vazgeçmiyorlar. En son ‘elektriği kesik vatandaş’ tiyatrosu da aynı şekilde son buldu. Söz konusu kişinin elektriğinin kesik olmadığı, iki resmi kurum ve bizzat enerji şirketi tarafından açıklandı. Bu durumda, söylediği yalandan ve kurgu siyasetinden utanması, yüzü kızarması gereken, rezil olması gereken adam, gayet pişkin bir şekilde, suçlamalarını ve yalanlarını sürdürdü. Bu normal bir durum değil, inanılmaz bir şey bu. Çünkü ülkeyi yönetmeye talip bir kişi eliyle çok bayağı bir tiyatro sergileniyor. Ve yalanı ortaya çıkınca da bu kişinin yüzü kızarmıyor. Siyasette yalanı bir ilke gibi kullanan, yalanları deşifre olduğunda yüzü kızarmayan ve rezil olmayan bu pişkin siyasetin amacı nedir? Bu durumda, özür dileyip siyaseti bırakması gereken bir insanın, pişkince yalanı sürdürmeye çalışması, bayağı bir tiyatro oynadıklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı. CHP’nin geçmişte de benzer kirli senaryolarla algı operasyonları yaptığını hatırlatan Sak, şöyle devam etti: “Biz duruma daha önce de defalarca şahit olduk. Defalarca, bu şekilde kurgulanmış yalan, mizansenler ortaya çıktı. Belli ki bu yalanlar, kurgular, mizansenler, belli bir amaç doğrultusunda yapılıyor.”

CHP’nin oyunu bakandan döndü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözde elektriği kesik olan vatandaşların sıkıntısına dikkat çekmek için 23 Nisan’da Ankara Keçiören’de ikamet eden ve 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen Güllü Demir isimli vatandaşın evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?” tweeti atarak CHP’nin mizansenini deşifre etti. Foyasının ortaya çıkmasıyla köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, Enerji Bakanına, “beceriksiz, yalancı, kelime cambazı” şeklinde hakaret ederken, yeniden oyuna dahil edilen Güllü Demir, evinin elektriğinin ziyaret sonrası Kaymakamlık tarafından açıldığını iddia eden bir teşekkür videosunu paylaşarak rezaletin üzerini örtmeye çalıştı. Demir’in yalan beyanı sonrası açıklama yapan Keçiören Kaymakamlığı, iddianın aksine vatandaşın elektriğinin dört aydır kesik olmadığını, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart 2022 tarihinde kesilen elektriğin, borcun ödenmesi sonrası 5 Nisan 2022 tarihinde açıldığının tespit edildiğini belirterek, CHP mizansenini bir kez daha çökertti. Kılıçdaroğlu’nun tiyatrosuna son noktayı koyan Bakan Dönmez, Başkent Elektrik Dağım Şirketi’nden alınan akıllı sayaç verilerini paylaşarak, ziyaret sırasında elektrik kesintisi olmadığını ancak 18:18 ile 21:31 saatleri arasında şalterin indirildiğini, ziyaret sonrası 21:31’den itibaren ise yeniden enerji kullanımına devam edildiğini belgeledi.