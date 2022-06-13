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Gündem Onursuzluk illetine 'onur' maskesi! Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan sapkınlara karşı topğyekün olma çağrısı
Gündem

Onursuzluk illetine 'onur' maskesi! Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan sapkınlara karşı topğyekün olma çağrısı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı eşcinsel sapkınların toplum ahlak yapısına yönelik tehditlerini anlattı. Vakıf yaptığı açıklamada, tüm kişi ve kuruluşları, sapkınlıkla topyekün mücadele etmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 22:57:00 -
Onursuzluk illetine 'onur' maskesi! Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan sapkınlara karşı topğyekün olma çağrısı

 Yeniakit.com.tr 

LGBTİ'li sapkınların şehitler diyarı Çanakkale'de yürüyüş yapma hayallerine Valilik tarafından geçit verilmezken, yaklaşan sözde onur haftası sebebi ile sapkınlığa karşı birbiri ardına uyarılar yapıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da eşcinsel sapkınların toplum ahlak yapısına yönelik tehdidine dikkat çekerek bir açıklamada bulundu.

Vakıf tarafından kamuoyuna, sapkınlıkla topyekün mücadele çağrsısı yapıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın açıklaması şöyle

 

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