Onursuzların Beyazıt etkinliğine geçit yok! Müslümanlar tekbirlerle engel oldu...
İstanbul Beyazıt'ta "onur pikniği" etkinliğini düzenleyeceklerini duyuran sapkınlara Müslümanlar tarafından geçit verilmedi. Duyarlı Müslümanlar, eşcinsellerin etkinliğini tekbir sesleri ile engelledi.
Yeniakit.com.tr
"Onur haftası" adı altında Türkiye genelinde etkinlikler düzenleyeceğini açıklayan eşcinsel sapkınlara İstanbul Beyazıt'ta geçit verilmedi.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bir araya geleceklerini duyuran sapkınlar, Müslüman öğrencilerin Cuma namazı sonrasında bir araya gelmeleri ile "onur pikniği" etkinliğini iptal ettiler.
Namaz sonrasında alanda toplanan duyarlı Müslümanlar, alanı terk etmeyerek tekbirlerle eylem yaptı.
Sapkınlara öncülük eden Eşitlik Topluluğu'nun sosyal medya hesabından programın iptal edildiği duyuruldu. Sapkınlara geçit vermeyen grup, "şeriatçı çeteler" sözleri ile hedef alındı.