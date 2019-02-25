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Onursal Başkan’a 2. Lig sözü verdiler

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
Onursal Başkan’a 2. Lig sözü verdiler

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.


Ziyarette Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Belediyespor yöneticileri, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet ve teknik heyet, Karacabey Belediyespor futbolcuları hazır bulundu.


Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’ın 3.Lig’e çıkmalarında büyük emeği olduğunu söyleyen Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, “ Başta Ali Özkan Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızın emeği ile hep beraber bugünlere geldik. Play-off oynamayı hatta şampiyon olmayı istiyoruz. “ O sene bu sene” diyoruz. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Hep birlikte inşallah şehrimizin takımını 2. Lig’e çıkaracağımıza inancım tam. Şehrimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyorum” ifadelerini kullandı.


2014 yılında göreve geldiğinde 2. Amatör Kümeden başlayarak bugünlere geldiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, “ 3. Lig hedefi göreve gelmeden önce birçok Belediye Başkanı adayının vaat bile edemeyeceği uzak bir hayaldi. 23 yıl önce bir kulüp düşmüş ve ondan sonraki belediye başkanları bunu çok ciddiye almamış. Birileri buna gayret göstermiş ama birçok kaynak aktarmasına rağmen bir netice alamayarak teslim bayrağı çekmiş. Biz, Uğur Başkanımız ve idealist yönetim kurulu arkadaşlarımızla 2. Amatörden aldığımız takımımızı 3. Lig’e çıkardık. Bu yılda inşallah 2. Lig’in hayalini kuruyoruz. Tabi bu bizim için çok uzak bir hayal değil. Futbol adamları bu ligde oynayan en iyi takımın Karacabey Belediyespor olduğunu ifade ediyorlar. Şampiyonluk çok uzak değil. Hep birlikte bu başarı hikayesini de yazacağımıza inanıyorum. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.


Başkan Ali Özkan’ın bugüne kadar her zaman yanında olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, “ Bugüne kadar bize göstermiş olduğu ilgiden ve yanımızda olmasından dolayı Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ediyorum. En iyi şekilde kalan maçlarımızı tamamlayarak, Karacabey’e güzel günler yaşatacağız” dedi.


Karacabey Belediyespor Kaptanı Gökhan Çetinus, “ Lig’de iyi bir şekilde gidiyoruz. Bu yıl takımımız 2. Lig’e çıkarmayı istiyoruz. Burası kesinlikle 2. Lig’e çıkacak. Ama bunun bize bu yıl nasip olması için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
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