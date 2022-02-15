Onursal Adıgüzel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne dedi? Onursal Adıgüzel kimdir?

Onursal Adıgüzel'in 14 Şubat paylaşımı nedir? 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tepkilerin odağı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yan yana oldukları fotoğrafı paylaşan Onursal Adıgüzel, bu fotoğrafın yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile olan fotoğrafını, "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle" ifadeleriyle paylaşarak skandala imza attı. .

Onursal Adıgüzel kimdir?

Onursal Adıgüzel 1985 tarihinde Malatya'da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında CHP Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. Adıgüzel evli, bir çocuk babasıdır.