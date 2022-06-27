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Gündem Allah sayınızı arttırsın! Onurlu polisimiz LGBT paçavrasını böyle çöpe attı
Gündem

Allah sayınızı arttırsın! Onurlu polisimiz LGBT paçavrasını böyle çöpe attı

Eşcinsel sapkınların yasaklanan sözde onur yürüyüşüne emniyet güçleri geçit vermedi. Bir polis memurunun LGBT paçavralarını çöpe attığı anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:40:00 - 2022-06-27 18:22:56

 Yeniakit.com.tr 

LGBT'li sapkınlar, İstanbul Taksim Meydanı'nda taşkınlık çıkarttı.

Sözde onur haftası kapsamında düzenleyecekleri yürüyüşe, Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları tarafından izin verilmeyen eşcinsel sapkınlar, günlerce devlete meydan okuduktan sonra, sokaklara döküldü.

LGBT paçavrasını çöpe attı!

Kolluk kuvvetleri, LGBT'lilerin yürüyüşüne geçit vermedi. Taksim'in birçok noktasında eşcinsellerin yaptığı provokasyonla arbede yaşandı.

Meydanda bir emniyet mensubunun yaşanan arbededen sonra LGBT paçavrasını çöpe attığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Yorumlar

insan

hiç yiğit'le it bir olur mu kıyaslamanız bile yanlış

veysi kara

türkiye gazetesine götürsün o bayraklari
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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