Onur üyesi mahkemenin yolunu tuttu! Kaynayan kazan CHP'de yeni kavga

Salgına rağmen kurultayın yapılmasına tepkiler sürerken buraya onur üyelerinin davet edilmemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni bir tartışma başlattı.

CHP’nin 37. Olağan Kurultay’ın toplanmasına günler kala, parti içinde kazan kaynamaya devam ediyor. 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek kurultay öncesi tartışmalar giderek büyüyor. Salgına rağmen kurultayın yapılmasında ısrarcı olan parti yönetimine birçok isim tepki gösterirken kurultaya onur üyelerinin davet edilmemesi CHP’de yeni bir tartışma başlattı.

"Yangından mal kaçırır gibi yapılmak isteniyor"

CHP yönetimi, aynı zamanda kurultay üyesi olan onur üyelerinin pandemi şartlarında kurultaya katılmasına sıcak bakmazken muhalif isimler, böyle bir kurultayın “yangından mal kaçırır gibi” bir ortamda yapılacağına işaret ediliyor. Parti yönetimine sert eleştiriler yönelten ve kurultaya katılmayacağını açıklayan CHP’li Umut Oran, “Bin 370 kurultay delegesini bile sağlıklı bir ortamda bir araya getiremeyecek bir kurultayın yangından mal kaçırır gibi yapılmak istemesi anlaşılır bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Yarman mahkemenin yolunu tuttu

Bu arada, CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Tolga Yarman, kurultayda dışarıda bırakıldıkları gerekçesiyle önceki gün kurultayın durdurulması talebiyle Beykoz Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Yarman, mahkemeye sunduğu dilekçede parti yönetiminin pandemi gerekçesiyle kurultay onur üyelerini salon dışında bırakma kararı aldığını ve bunun Siyasi Partiler Kanunu ile CHP tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti. Yarman "Kurultayda her ‘onur üyesi’ gibi yer alma hakkım, söz alma ve bu doğrultuda görüş bildirme, eleştiride bulunma, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu gibi üst yönetim basamaklarına tüzük koşulları çerçevesinde aday olma hakkım vardır” açıklamasını yaptı.

“Seyirci kalmayın”

Delegelere mesaj da gönderen Tolga Yarman, "Asla seyirci kalmayacağız" başlığıyla gönderdiği mesajında “Önümüzdeki kurultayda eğer bir şeyleri kökten değiştiremezsek içimiz acısa da yine bir ‘Ekmek için Ekmel’ vakasıyla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan, kurultaya davet edilmeyen onur üyelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla mektup gönderilmeye başladığı bildirildi. Sayıları iki binin üzerinde olan onur üyelerine gönderilen mektupta pandemi dolayısıyla olağanüstü şartlara işaret edilerek Kılıçdaroğlu’nun duyduğu üzüntü dile getiriliyor.

"CHP'den dürüst siyaset istiyoruz"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'nin 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söyledi. CHP'den dürüst siyaset yapmalarını isteyen Gündüz “Sizin 15 Temmuz’la alakalı hiçbir söz hakkınız yok. O kanlı gecede neredeydiniz? Size buradan ekmek çıkmaz. Şehit ve gazi aileleri her zaman bu CHP’nin çıkışlarından rahatsız” dedi.