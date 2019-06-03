Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!

Uzun süredir magazin haberlerine konu olmak dışında bir durumla gündeme gelmeyen Onur Ünlü yeni bir çıkış yapmanın yolunu şanlı tarihimize ve İstanbul'un fethine saldırmakta aradı ve operasyonu ters tepince sessizliğe büründü. Fethe işgal diyen Ünlü'ye tepki çığ gibi büyürken "madem işgal edildi neden işgal altında yaşıyorsun?" , "TRT'de bu milletin vergileriyle para kazanırken böyle söylemiyordun" gibi yorumlar aldı.

Yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma büyük tepki geldi.

İstanbul'un fethine 'işgal' dedi

Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ünlü, paylaşımında, İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullandı.

Onur Ünlü, paylaşımında, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" diye yazdı.

Sevgilisi PKK'ya destek vermişti

İstanbul'un fethine işgal diyen Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz yıllarda, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya ait bir videoyu paylaşarak teröristlere destek vermişti. Ergüçlü, paylaşımını "Sosyal medya hesaplarımı zaman zaman genç ve yetenekli insanları desteklemek amacı ile kullanıyorum" diyerek savunmuştu.

Onur Ünlü'nün skandal açıklamasının ardından akıllara sevgilisi olan Hazar Ergüçlü'nün PKK paylaşımı geldi. Türkiye aleyhine kin kusan bu ikiliyle 'tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş' yorumları yapıldı.