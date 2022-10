Ankara'da kan dolduran bir olay yaşandı. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu. Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi. Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp edip yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Onur Şener kimdir? Onur Şener kaç yaşındaydı cenaze töreni ne zaman nerede?

Onur Şener 1977 yılında dünyaya geldi. Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunu olan Onur Şener, müzik kariyerine devam etti. 2013 yılında O Ses Türkiye’ye katılan Onur Şener "Show Must Go On" şarkısıyla dikkatleri çekmişti. Şener evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Onur Şener’in cenaze programına ilişkin detaylar ailesi tarafından henüz paylaşılmadı.