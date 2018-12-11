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Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın TFF'ye başvurusu

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı"

11 Aralık 2018 Salı 14:22
Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın TFF'ye başvurusu


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı." dedi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:22
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