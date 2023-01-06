Onur Market’te indirimler devam ediyor

Gıdadan kozmetiğe, taze sebze meyveden şarküteri ürünlerine kadar tüm kategorilerde yüzlerce üründe indirimli sabit fiyat uygulamalarını yıllardır kampanya prensibi olarak uyguluyor. 2023 yılına da fırsatlarla giren Onur Market indirimli sabit fiyat uyguladığı ürünleri Ocak ayında iki katına çıkarttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen “Yaptığımız tüm çalışmalarda, geliştirdiğimiz her projede, aldığımız tüm kararlarda her zaman alışverişçilerin lehine olacak faaliyetler içinde bulunmak gibi bir prensibimiz var. Sloganımıza da yansıttığımız Onur Sözlerimizle müşterilerimize; fiyatta, tazelikte, kalitede, lezzette ve hizmette Onur Sözü veriyoruz.” şeklinde konuştu.