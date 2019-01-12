Onur Kıvrak o kulübü reddetti! 'Futbolu bırakacağım'
Trabzonspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra futbolu bırakma kararı alan tecrübeli kaleci Onur Kıvrak'ın, Süper Lig'in başarılı ekibi Kasımpaşa'nın teklifini de reddettiği ortaya çıktı.12 Ocak 2019 Cumartesi 14:12
Trabzonspor'dan ayrılan Onur Kıvrak, Kasımpaşa'nın teklifine olumsuz cevap verdi.
Mustafa Denizli: Gel burada şampiyonluğa oynayalım
Trabzonspor’la sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak’aKasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin, ''gel burada şampiyonluğa oynayalım'' mesajı gönderdiği ama tecrübeli kalecinin, ''başka bir takımın formasını giymek istemiyorum. Futbolu bırakacağım'' diyerek Denizli’ye olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı.
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