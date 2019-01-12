Onur Kıvrak o kulübü reddetti! 'Futbolu bırakacağım'

Trabzonspor'dan ayrılan Onur Kıvrak, Kasımpaşa'nın teklifine olumsuz cevap verdi.

Mustafa Denizli: Gel burada şampiyonluğa oynayalım

Trabzonspor’la sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak’aKasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin, ''gel burada şampiyonluğa oynayalım'' mesajı gönderdiği ama tecrübeli kalecinin, ''başka bir takımın formasını giymek istemiyorum. Futbolu bırakacağım'' diyerek Denizli’ye olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı.