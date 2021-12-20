Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker ölüm sebebi nedir?
Onur Alp Eker neden öldü? Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, 2021 yılı Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlığı yakalamak için peşinden gitmiş ve kaybolmuştu. Yapılan araştırmaların ardından genç hekim adayının cansız bedenine ulaşılmıştı. Milyonlar ise Onur Alp Eker’in başına ne geldiğini neden vefat ettiğini merak ediyor. Peki, Onur Alp Eker niye vefat etti? Onur Alp Eker’in başına ne geldi?
Geçtiğimiz kurban bayramında Ankara Pursaklar’da kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Onur Alp Eker’e ne olduğu merak konusu. Onur Alp Eker neden öldü?
Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker ölüm sebebi nedir?
Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.
Anne Nilüfer Eker'in polis ekiplerine verdiği ilk beyanında, olay günü öğle saatlerinde oğlunun kendisini arayarak kaçan kurbanlığı yakalayamadığını söylediğini, bunun üzerine kendisinin de "Artık kurbanın peşini bırak, gitme." diyerek geri dönmesini söylediği öğrenildi.
Bunun üzerine "Yolu görüyorum ama konum atarsan iyi olur" diyen Eker'e annesinin 13.19'da konum attığını, ancak ilerleyen saatlerde "Yolu bulabildin mi?" şeklindeki mesajının ise iletilmediği belirtildi.
Eker’in dere kenarında yüzüstü yere düşmüş halde cansız bedeni bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eker'in otopsi raporunda, bedeninde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı belirtilerek, iç organlarda da ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı kaydedildi.
Eker'den kan ve idrar elde edilemediği aktarılan raporda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilenemediği ifade edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle doğal ölüm sebebine bağlı takipsizlik kararı verildi.