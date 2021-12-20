Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker ölüm sebebi nedir?

Onur Alp Eker neden öldü? Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, 2021 yılı Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlığı yakalamak için peşinden gitmiş ve kaybolmuştu. Yapılan araştırmaların ardından genç hekim adayının cansız bedenine ulaşılmıştı. Milyonlar ise Onur Alp Eker’in başına ne geldiğini neden vefat ettiğini merak ediyor. Peki, Onur Alp Eker niye vefat etti? Onur Alp Eker’in başına ne geldi?