Önünde kuyruk oluşan seyyar satıcılara ceza

EDİRNE (AA) - Edirne'de geçişleri önleyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasına neden olan seyyar satıcılara ceza uygulandı.

Polis ve zabıta ekipleri, kentte yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yaptı.

Ekipler önünde kuyruk oluşan balıkçı tezgahları ve seyyar satıcıların olduğu bölgedeki kural ihlallerinin önüne geçmek için vatandaşlara uyarıda bulundu. 5 seyyar satıcıya ise kurallara uygun satış gerçekleştirmedikleri için ceza uygulandı.

Saraçlar Caddesi'nde de sokak müzisyenleri sosyal mesafeyi gözetmeleri yönünde uyarıldı.

-"Bazı seyyarlar yolu kapatıyorlar"

Zabıta Komiseri Savaş Çerkes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı seyyar satıcıların yolu kapatması nedeniyle sosyal mesafe kuralını çiğnediğini söyledi.

Salgın döneminde herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Çerkes, şöyle konuştu:

"Zaman zaman maske ve eldiven takmadıklarını da gözlemliyoruz. Bu kurallara uymaları yönünde uyarıyoruz. Buradaki amacımız yığılmaları, kuyrukları engellemektir. Önce seyyar satıcıları uyarıyoruz, uyarılarımızı dikkate almayanlara ceza uyguluyoruz. Kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığını görüyoruz. Salgına karşı alınan tedbirlerden sosyal mesafeyi gözetmek amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz."











