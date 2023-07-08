Önümüzdeki günlerde geliyor! Türkiye'yi korkutan renk ve harita

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı. Dünyanın pek çok yerinden gelen yangın ve aşırı sıcaklık haberleri geliyor. 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor.

45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı.



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EL NİNO ETKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen ve bu sene başladığı açıklanan hava olayı küresel ölçekte önemli etkiler doğurmaya çoktan başladı.

Uzmanların sıklıkla uyardığı ve ekstrem hava koşulları yaratan 'El Nino'nun başlamasıyla birlikte dünyanın pek çok yerinden gelen yangın, sel ve aşırı sıcaklık haberleri, durumun ciddiyetini anlatıyor.

Geçtiğimiz 5 günde küresel ortalama sıcaklıkların da 3 defa rekor kırmasının ardından bu sefer 'El Nino' bizi vuracak.

Afrika sıcaklarının önümüzdeki haftanın ortası itibarıyla ülkemizi resmen kavurması bekleniyor.

45-50 derece sıcaklıkların konuşulduğu hava muhalefetinden en kötü etkilenecek illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor.

İSTANBUL 45 DERECE Mİ OLACAK?

Meteorologlar yaptıkları değerlendirmeler sonucunda, gelmesi beklenen Afrika sıcaklarının İstanbul ve çevre illeri sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor.

45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da nasibini alacağı tahmin ediliyor.