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Spor Onuachu geliyor ama kime bakın...
Spor

Onuachu geliyor ama kime bakın...

Yeniakit Publisher
2024-09-04 13:09:00 -
Onuachu geliyor ama kime bakın...

EMİRCAN KIŞLACIK- Trabzonspor'un olmazsa olmaz transferlerinden Onuachu ile ilgili büyük bir sürprize imza atılmak üzere...

EMİRCAN KIŞLACIK- Trabzonspor'un olmazsa olmaz transferlerinden Onuachu ile ilgili büyük bir sürprize imza atılmak üzere...

Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Southampton'ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu'nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurlandı. Geçen sezon Trabzonspor forması giymişti.

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