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Siyaset ❝Onu Erdoğan aday yapacak❞
Siyaset

❝Onu Erdoğan aday yapacak❞

Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 10:40:00 - 2022-10-20 11:02:20
❝Onu Erdoğan aday yapacak❞

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Selvi şunları yazdı:

Artık kesin kanaat getirdim.

Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Ne zaman ki Kılıçdaroğlu’nun adaylığının üzerinde gölge bulutları dolaşmaya başlıyor, Erdoğan’dan güçlü bir destek geliyor. Başörtüsü çıkışı ve ABD gezisi nedeniyle Kılıçdaroğlu eleştirilmeye başlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı ve Kılıçdaroğlu’na, “Hodri meydan, adaysan karşıma çık” dedi.

Erdoğan’ın seçim stratejisinin inceliklerini aktaracağım ama önce AK Parti grubundan gözlemlerimi paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının başında AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini taktı. Erdoğan kadınlara her zaman öncelik veren bir siyasetçi. Kürsüye Çelebi’nin eşini de davet etti. Erdoğan, Çelebi’ye ‘Kaç çocuk var’ diye sordu. ‘1 çocuk’ yanıtını alınca çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu. Erdoğan’ın böyle babacan bir tarafı var.

(...)

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