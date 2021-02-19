Online tekafül konut sigortası satışa sunuldu

Bereket Tekafül, yenilikçi ve dinamik yapısıyla sektörde kendini farklılaştıracak ve öne çıkaracak uygulamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yeni bir dönem başladı

Güngör, 2020 yılının son günlerinde yayımlanan yönetmelik ile katılım sigortacılığının Türkiye ekonomisine derinlik katacağını belirtti. Güngör, “Tekafül özelinde yeni bir dönem başladı ve halihazırda sektörde yüzde beş oranında bir paya sahip olan katılım sigortacılığı, geliştirilecek yeni ürünlerle derinleşecek” dedi. Güngör, şunları kaydetti: “Sektörde bir ilke imza atarak selden su baskınına, depremden hırsızlığa kadar bir çok teminata karşı güvence sağlayan katılım sigortacılığı prensiplerine uygun konut sigortası ürünümüzü dijital kanallar üzerinden online olarak satışa sunduk. Bir üründen daha fazlasını sunan katılım konut sigortası ürünü ile müşteriler sadece konutunu değil zenginleştirilmiş asistans uygulamaları ile kombi-klima bakımından halı-koltuk yıkamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet alıyor.”