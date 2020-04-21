OnlIne marketler muaf tutulsun

Haber Merkezi İstanbul

Koronovirüs sebebiyle hafta sonları uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince online dağıtım firmalarının hizmet vermesi isteniyor.

Dünyada da pek çok örneği var

Temel ihtiyaç maddelerine ulaşımın hayati önem taşıdığını belirten vatandaşlar, evlere hizmet taşıyan Getir, Banabi ve benzeri online tabanlı dağıtım uygulamalarının sokağa çıkma yasağından istisna tutulmasını talep ediyor. İnternet üzerinden temel tüketim talebi alan firmaların hizmet vermeye devam etmesi gerektiği savunulurken, dünyanın farklı ülkelerinde online işletmeler herhangi kısıtlamaya tabi tutulmuyor. Virüsün başlangıç noktası olan Çin, internet üzerinden market ve restoran siparişi dağıtımına izin verirken, ABD; amazon, e-buy başta olmak üzere tüm online marketlerin dağıtımına onay veriyor.