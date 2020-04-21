  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

OnlIne marketler muaf tutulsun

Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, internet üzerinden çalışan marketlerin önemini bir kez daha gösterdi.

2020-04-21 09:21:00 -
OnlIne marketler muaf tutulsun

 Haber Merkezi  İstanbul 

Koronovirüs sebebiyle hafta sonları uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince online dağıtım firmalarının hizmet vermesi isteniyor.

Dünyada da pek çok örneği var

Temel ihtiyaç maddelerine ulaşımın hayati önem taşıdığını belirten vatandaşlar, evlere hizmet taşıyan Getir, Banabi ve benzeri online tabanlı dağıtım uygulamalarının sokağa çıkma yasağından istisna tutulmasını talep ediyor. İnternet üzerinden temel tüketim talebi alan firmaların hizmet vermeye devam etmesi gerektiği savunulurken, dünyanın farklı ülkelerinde online işletmeler herhangi kısıtlamaya tabi tutulmuyor. Virüsün başlangıç noktası olan Çin, internet üzerinden market ve restoran siparişi dağıtımına izin verirken, ABD; amazon, e-buy başta olmak üzere tüm online marketlerin dağıtımına onay veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı