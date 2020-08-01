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Ekonomi

Online kurbanlık talebi patladı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kurbanlık hayvanların seçim, kesim ve teslimat hizmetinin yapıldığı paket hizmetlere yüzde 200’ün üzerinde talep artışı yaşandığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:00:00 -
Online kurbanlık talebi patladı

Ekmekçi, “İnternetin her alanda getirdiği kolaylığı, bayramda kurban kesme konusuna da getirmiş olduğunu gördük” diye konuştu.

Bayram alışverişlerinin sanal ortama taşındığına dikkat çeken Ekmekçi, “Sepet ortalaması 320 lirayı buldu. En çok alınan ürünler de derin dondurucu, kıyma ve kesme makinası ile büyük boy buzdolapları oldu” şeklinde konuştu.

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