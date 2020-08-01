Online kurbanlık talebi patladı

Ekmekçi, “İnternetin her alanda getirdiği kolaylığı, bayramda kurban kesme konusuna da getirmiş olduğunu gördük” diye konuştu.

Bayram alışverişlerinin sanal ortama taşındığına dikkat çeken Ekmekçi, “Sepet ortalaması 320 lirayı buldu. En çok alınan ürünler de derin dondurucu, kıyma ve kesme makinası ile büyük boy buzdolapları oldu” şeklinde konuştu.