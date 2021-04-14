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Teknoloji Online kodlamada yeni dönem
Teknoloji

Online kodlamada yeni dönem

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online yeni dönem eğitimleri 26 Nisan’da başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:26:00 -
Online kodlamada yeni dönem

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi nedeniyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinde online (Canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası (2004-2010 doğumlu) öğrencilerin katılabileceği eğitimler 26 Nisan- 21 Mayıs tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Microsoft Small Basic Eğitimi, Code.org ile kodlamaya giriş olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci bu eğitim dönemi içerisinde yaş grubuna uygun olan eğitimden istediği kadarına başvurabilecek.

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