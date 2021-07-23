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Ekonomi Online alışverişte Influencer etkisi
Ekonomi

Online alışverişte Influencer etkisi

Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:26:00 -
Online alışverişte Influencer etkisi

Araştırmalara göre 5 tüketiciden biri Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerların yönlendirdikleri linklerden alışveriş yapıyor. Araştırmalar kadınların yüzde 74’ünün, erkeklerin yüzde 67’sinin e-ticaret platformlarından ürün aldıklarını ortaya koyuyor. Ayrıca bu platformları en çok kullanan bölgenin yüzde 91’le Ege olduğuna işaret ediyor

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