Online alışverişte Influencer etkisi
Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale geliyor.
Araştırmalara göre 5 tüketiciden biri Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerların yönlendirdikleri linklerden alışveriş yapıyor. Araştırmalar kadınların yüzde 74’ünün, erkeklerin yüzde 67’sinin e-ticaret platformlarından ürün aldıklarını ortaya koyuyor. Ayrıca bu platformları en çok kullanan bölgenin yüzde 91’le Ege olduğuna işaret ediyor