Önlem almak mı öngörebilmek mi? Felaketleri yaşanmadan en aza indirme planı

Dünyada yaşadığımız felaketlerin büyük bir kısmı değişen iklim koşullarına bağlı ve birçok kaybı da gerekli önlemleri almadığımız için yaşıyoruz. Oysa, dijitalleşmenin yaşamda her alana tezahür etmesi gezegenimizi ve hayat kalitemizi destekliyor.

Tahmine Dayalı Modelleme

Veri bilimi özellikle kasırgalar, depremler ve orman yangınları gibi doğal afetlerin olasılığını ve ciddiyetini tahmin edebilecek modeller oluşturmak için kullanılır. Böylelikle acil durum planları geliştirip gerekli kaynakları önceden ayırma şansımız olabilir. Tahmine dayalı analitik araçların algılama sürecini iyileştirmek ve doğal afet algılamadaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için önceki veri kaynaklarından yararlanan analitik platformlar geliştirilebilir.

Uzaktan Algılama

Doğal afetlerin yönetimi için büyük miktarda çok zamanlı mekânsal veri gerekir. Uydular, geniş alanlarda ve kısa zaman aralıklarında uzaktan algılama yoluyla bilgi sağladığı için afet yönetimi konusunda ideal bir araçtır. Uzaktan algılama yöntemi; önleme, hazırlık, yardım ve yeniden inşa gibi afet yönetiminin pek çok alanında kullanılabilse de bugüne kadar daha çok uyarı ve izleme amacıyla kullanıldı. Fakat son yıllarda kasırgalar, kuraklıklar ve seller için uzaktan algılama afete hazırlık aşamalarında operasyonel bir araç haline geldi.

Sosyal Medya İzleme

QNB Finansbank blog'a göre; mevcut teknolojiler sayesinde sosyal ağlar veri üreten platformlar olarak işlev görüyor. Sosyal medya platformları üzerinden yaratılan sunulan ve işlevsel bir araç. Bu dev veri, muazzam bir makine öğrenimi aracı olarak tüm olası tehlikeli senaryoları üretip bunları simüle edebilir ve afet yönetimi üyeleri ile ilk müdahale ekipleri için afetin daha iyi yönetilmesi konusunda en iyi kararları sunabilir. Sosyal medyayı ve diğer ilk müdahale ekiplerini öneriler ve bilgilerle besleyebilir. Topluluk duygularını ölçme, akıllıca tasarlanmış tehlike senaryoları oluşturabilir.

Afet Simülasyonu

Bilim insanları ve araştırmacılar, savunmasız bölgeleri nasıl daha iyi koruyacağımızı ve dayanıklılığı nasıl geliştireceğimizi anlamamıza yardımcı olmak için bu felaketleri incelemek için çalışıyor. Bu felaketleri araştırmak için en faydalı kaynaklardan biri de simülatörlerdir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İletişim

Mobil ağların erişimi son on yılda önemli ölçüde genişledi ve küresel nüfusun yaklaşık %93'ü bir mobil geniş bant ağına dahil oldu. Artan cep telefonu kapsama alanı, sahipliği ve kullanımı, her zamankinden daha fazla insanın ve savunmasız toplulukların iletişim erişimini iyileştirdi. Bu erişim, afetlerden kaynaklanan riskleri azaltmak için de yeni fırsatlar sunuyor. Cep telefonu teknolojilerinin anında bilgi iletme veya uzak coğrafi konumdaki kişilerle doğrudan bağlantı kurma yeteneği, afet durumlarında yararlı olan verilerin ve bilgilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde harmanlanmasına, erişimine ve dağıtılmasına olanak tanır.