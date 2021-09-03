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Gündem Onların bir CHP’si yok! ABD’de öyle Türkiye’de böyle
Gündem

Onların bir CHP’si yok! ABD’de öyle Türkiye’de böyle

İncil’e el basarak göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden’den destek alan CHP, adli yıl açılışındaki duadan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:12:00 -
Onların bir CHP’si yok! ABD’de öyle Türkiye’de böyle

 yeniakit.com.tr 

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende, açılış öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.

Törende dua edilmesi halkın geniş kesiminin beğenisini toplarken, azgın azınlık hangi ülkede yaşadığını unuttu ve rezil sözlerle İslam'a yüklendi.

CHP zihniyetini temsil eden Cumhuriyet ve BirGün gibi sözde gazeteler, "Adalet duaya kaldı" manşetleriyle rahatsızlıklarını dile getirdi.

CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ da, "Bu ortaçağ adetidir" diyerek adeta kinini kustu.

CHP, kendisine bağlı medya organı ve gazeteciler aracılığıyla bu duruma tepki gösterdi. Oy kaybetmemek için partiden direkt açıklama yapılamadı.

ABD'de CHP yok...

ABD'deki başkanlık sürecinde Demokratların adayı olan Joe Biden, Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden gönderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

Türkiye'deki muhalif gazetecileri fonlayan ABD, muhalefete destek vermekten geri durmadı.

Joe Biden, başkan seçildikten sonra İncil'e basarak yemin etmişti. İncil’e el basarak göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden’den destek alan CHP, adli yıl açılışında dua edilmesinden rahatsız oldu. CHP'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

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Yorumlar

Kemal

Hep diyoruz; chp dine karşı değil sadece İslam'a karşı
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Amine

Çünkü chpliler diğer inançlara dost İslam inancına düşman
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