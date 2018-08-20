Onları ölüme göndermeyin

Batılı ülkelerin küresel adaletsizlik ve zulmü karşısında dimdik duran Türkiye’nin vakarlı duruşunu; ‘keyfi uygulamalar’ zedeliyor. ‘Güç’ değil ‘hak’ merkezli anlayışı ile yeryüzünün en uç noktasına kadar yardım elini uzatan Türkiye’ye sığınan muhacirler, işkence ve hukuksuzlukların her geçen gün katlandığı ülkelerine gönderilmek isteniyor. Masum oldukları yönünde haklarında mahkeme kararı bulunan Özbek Bunyod Mukhuddinov ve Kırgız Samad Dyikanov’un ailesiyle sınır dışı edilmek için gözaltında tutulduğu öğrenildi.

BAYRAM ONLARIN NEYİNE

Kurban Bayramı’nı idrak etmeye hazırlandığımız arife günü; yine bir insanlık ayıbına şahit oluyoruz. Mazlum coğrafyalardaki fiziksel ve psikolojik zulme karşı dik duruşuyla gönülleri fetheden Türkiye’ye sığınan Özbek ve Kırgız muhacirler sınırdışı ediliyor. Daha önce hakkında tesis edilen sınır dışı işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen Özbekistan vatandaşı Bunyod Mukhuddinov’ın evinden alınarak sınır dışı edilmek üzere Pendik Çamçeşme karakolunda tutulduğu öğrenildi. Geçmiş dönemde benzer gerekçelerle tesis edilen sınır dışı ve idari gözetim kararı nedeniyle bir yıla yakın özgürlüğünden mahrum kalan ve bayramı ailesinden ayrı olarak geçirmek zorunda kalan Özbek muhacirin yeniden bayram arifesinde ailesinden ayrılmaya zorlandığı ifade edildi.

3 ÇOCUĞU KARAKOLDA

Özbekistan vatandaşı Bunyod Mukhuddinov’ın sınırdışı edilme sürecinin ardından Kırgızistan vatandaşı Samad Dyikanov’a da aynı muamelenin uygulandığı bildirildi. Kırgız muhacir Samad Dyikanov, eşi Zhibek Zhamangulova ve reşit olmayan üç çocuklarının evinden alınarak sınır dışı edilmek üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Karakolu’nda tutulduğu belirtildi. Türkiye’de bulunduğu süreçte kamu güvenliğini tehdit edecek hiçbir davranışta bulunmayan Kırgız muhacirin ailesi ile birlikte Müslümanlar üzerinde terör estiren ülkesine gönderilmek için gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

İSLAMİYETİ YAŞAMAK İÇİN GELDİK

Hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmamasına rağmen sınırdışı edilme kararı alınan muhacirler, yaşadıkları mağduriyeti bir video kaydıyla anlattı. Özbekistan vatandaşı Bunyod Mukhuddinov, “5 yıl önce Türkiye’ye geldim. 5 çocuğumla birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürüyordum. Hakkımda verilen daha önceki sınırdışı kararı mahkemenin verdiği kararla bozuldu. Buna rağmen yeniden gözaltına alındım” derken, Kırgızistan vatandaşı Samad Dyikanov ise, “Gece 01.00 sularında evimize operasyon yapıldı. Çocuklarımla birlikte gözaltına alındım. Mübarek Kurban Bayramı arifesinde ne suç işlemişiz ki kimse söylemiyor. Bizler buraya İslamiyet’i rahatlıkla yaşamak için geldik. Allah rızası için sahip çıkın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize yardım etsin” diye konuştu.

MAHKEME: SOMUT TESPİT YOK

Özbek Bunyod Mukhuddinov’ın geçtiğimiz sene hakkında verilen sınırdışı kararı, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Hakim İsmet Türkel tarafından verilen kararda, “Kişinin ülkemizde bulunduğu süre içinde kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturan bir eyleminin bulunduğu yönünde delil ibraz edilmediği, dolayısıyla somut tespit ve delillerin mevcut olmadığı anlaşıldığından, 6458 sayılı yasanın uyarınca sınırdışı edilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.