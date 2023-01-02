Onlarca ülkeden talep üstüne talep yağıyor! Milyarlarca dolar getirisi oldu

2022 yılı Aralık ayında 260 milyon 918 sin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiğini açıklayan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2022 yılında ise toplam 2 milyar 754 milyon 757 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını açıkladı.

Dünya halı üretiminin yüzde 73’lük kısmını geçekleştiren Türkiye’den 2022 yılında toplam 2 milyar 754 milyon 757 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2022 yılının halı sektörü için zorlu bir yıl olarak geçtiğini vurgulayarak “Birçok nedenden dolayı diğer sektörler gibi halı sektöründe de ihracatta önemli oranda düşüş yaşandı. Aralık 2022 döneminde Türkiye genelinden 260 milyon 918 sin dolarlık halı ihracatı gerçekleşirken 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla %13,3'lük’düşüşle 2 milyar 754 milyon 757 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Elbette önümüzde yeni bir yıl var ve halı sektörünün bu yıl ihracatını artırabilmesi yönünde sektör olarak önemli projelerimiz olacak. Önceliğimiz ürün yelpazemizi genişletirken Pazar çeşitliliğimizi de arttırmak. Bunun için yeni Pazar arayışlarımız devam edecek ve ihracatçılarımızın farklı kıtalarda belirlenen yeni pazarlara yönelmeleri, tanıtım faaliyetleri yapmaları yönünde çalışmalarımız olacak. Emek veren ihracatımızı arttırmak için insanüstü gayret eden gerek üreticilerimizi gerekse ihracatçılarımızı kutluyor, 2023 yılının sektörümüz için toparlanma yılı olmasını temenni ediyorum” dedi