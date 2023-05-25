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Ekonomi Onlarca ülke, binlerce şirket Türkiye'de yapmaya başladı! Talep patlaması yaşanıyor
Ekonomi

Onlarca ülke, binlerce şirket Türkiye'de yapmaya başladı! Talep patlaması yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-25 20:55:00 - 2023-05-25 21:17:15
Onlarca ülke, binlerce şirket Türkiye'de yapmaya başladı! Talep patlaması yaşanıyor

2022’e dünyada gerçekleşen 10.500'den fazla kongre ve toplantı pazarında, İstanbul ilk 25'e yükseldi. Türkiye ise 22. sırada yer aldı.

2022’e dünyada gerçekleşen 10.500'den fazla kongre ve toplantı pazarında (ICCA) İstanbul, 2019’daki 58’incilikten 23.sıraya çıktı.

2022’e dünyada gerçekleşen 10.500'den fazla kongre ve toplantı pazarında (ICCA) İstanbul, 2019’daki 58’incilikten 23.sıraya çıktı.

Turizm Databank’ın ICCA verinden yaptığı analize göre, 2022’de İstanbul kongre sıralamasında sıçrama gösterdi 2019’da dünyada 58.olan şehir 2022’de 23.sıraya çıktı.

Diğer yandan Antalya’nın sırası, dünya ve Avrupa sıralamasında gerileme gösterdi. İzmir ise İstanbul gibi sıçrama gösterdi.

Türkiye’nin kongre pazarı sıralaması

2022 yılında yaklaşık 9 bini yüz yüze toplam 10.500'den fazla kongre ve toplantı pazarında Türkiye 9 basamak yükselerek 31.oldu. Türkiye 2019’da 40.sıradaydı. Avrupa sıralamasında ise 22.sıradan 19.sıraya çıktı.

Turizm Ajansı
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