Onlarca ülke altın ve doları bırakıp onu toplamaya başladı! Yatırım yapacaklar dikkat... Türkiye'de tonlarca var

Gümüş, son yıllarda yatırımcıların ilgi odağında… Altının modası hiçbir zaman geçmese de gümüşe olan ilgi her geçen gün artıyor. Fiyatının düşük olması sayesinde daha yüksek miktarda alınabilen gümüş, yatırımcısına kazandırıyor. “Gümüş yatırımcısı sabrederse karşılığını alır” diyen Finans Analisti İslam Memiş, bazı ülkelerin ve dolar yatırımcısının gümüş stokladığına dikkat çekti.

Son yıllarda kıymetli madenler arasında gümüş daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Altın gibi yüksek fiyatlara az miktarda almak yerine daha uygun fiyata daha fazla gümüş almak mümkün. TGRT Haber muhabiri Özay Erad, Finans Analisti İslam Memiş’e gümüşün geleceğini, yatırımcısını neden zengin edeceğini ve dünyada kimlerin gümüş stokunu yaptığını sordu.

Gümüş sikkelerin çok yakında hayatımızda olacağını söyleyen İslam Memiş, “Gümüş sikkeler 20, 10 ve 5 gram olarak basıldı. Tıpkı çeyrek altın gibi ziynet eşyası olarak kullanılacak. 20 gramlık gümüş sikke 240 lira, 10 gram 120 lira, 5 gramı ise 60 lira. Artık düğün ve damadın yakasında bu gümüş sikkeler görülürse kimse şaşırmasın” dedi. Memiş, “Gümüş yatırımcısı sabrederse bu sabrının karşılığını alabilir” diyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Bundan 2 yıl önce gümüşün fiyatı 2, 5 liraydı. Bugün 12 liraya yakın bir seviyede. Bir yıldır merkez bankalarının politikalarından dolayı gümüş baskılanıyor. Yükselişi altına kıyasla daha hızlı oluyor. Sabrı seven bir emtia. Uzun vadede yatırımcı olmak gerekiyor” dedi.

Gümüş stokluyorlar

Gümüşün bilişim ve tıp sektöründe kullanılan bir maden olduğuna dikkat çeken Memiş, dünyada Çin gibi büyük ülkelerin ve özellikle doların sahiplerinin gümüş topladığını söyledi. “Gümüş doların karşısında ucuz” diyen Memiş, “Türkiye’de atıl bir şekilde bekleyen gümüş süs eşyaları ve takılar var. Düz bir şey, para etmez deyip çöpe atıyorsunuz. Türkiye’de tonlarca ekonomiye kazandırılması gereken gümüş var” ifadelerini kullandı.