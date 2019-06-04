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Onlarca ölü, yüzlerce yaralı! Bilanço açıklandı

Ramazan Bayramı tatilinin 3 günlük acı bilançosu açıklandı. Yaşanan birçok kazada 27 kişi öldü 211 kişi de yaralandı.

04 Haziran 2019 Salı 11:01
Onlarca ölü, yüzlerce yaralı! Bilanço açıklandı

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan bugün ve 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili için Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde, Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 17.00'ye kadar toplam 73 kaza meydana geldi. Kazalarda 27 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 211 oldu.

Gün gün kazalar

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü, Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce, İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada, 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi yaralandı. 

Bayram tatilinin ikinci günü olan dün Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin'de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirirken, 66 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin üçüncü günü (arife) olan bugün ise Karabük, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen 18 kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

1 Haziran Cumartesi : 32 kaza, 13 ölü, 96 yaralı (Cuma 18.00'den- Cumartesi 23.59'a kadar)

2 Haziran Pazar : 23 kaza, 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi: 18 kaza, 4 ölü, 49 yaralı (Saat 17.00'ye kadar)

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:01
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Bartın
  5. Kırıkkale
  6. Karaman
  7. Aksaray
  8. Van
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Tokat
  12. Tekirdağ
  13. Sivas
  14. Sakarya
  15. Mardin
  16. Malatya
  17. Kütahya
  18. Konya
  19. Kocaeli
  20. Kayseri
  21. İzmir
  22. İstanbul
  23. Mersin
  24. Elazığ
  25. Çorum
  26. Bursa
  27. Balıkesir
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Afyon
  31. Adıyaman
  32. trafik kazası
  33. bayram trafik kazası

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