Onlarca işgalci siyonist Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı!

50 Yahudi yerleşimci bu sabah (8 Temmuz Pazartesi) işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında El-Mağaribe Kapısı’ndan girerek Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa’nın kapısında görevli işgal polislerinin Filistinli gençlerin kimliklerine girişte el koyduğu ve işgal güçlerinin El-Mağaribe Kapısı’nı Yahudi yerleşimci grupların girişlerinin ardından saat 11’de kapattığı belirtildi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden oluşan grupların işgal güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştıkları kaydedildi.

Mescid-i Aksa’yı Yahudiler ve Müslümanlar arasında zaman ve mekan bakımından ikiye bölme planları yapan işgal yönetimi, oldubitti yaparak bu planlarını hayata geçirebileceği zemini hazırlamaları için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.

İşgal güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa’ya giren Yahudi yerleşimciler, bir süre avluda dolaştıktan sonra Es-Silsile Kapısı’ndan çıkıyor.

İşgal polisi Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine öğleden önce ve sonra olmak üzere iki ayrı zaman diliminde izin verirken, Yahudi yerleşimciler baskınlar için daha çok cemaatin az olduğu sabah saatlerini tercih ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi