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Gündem Onlarca esiri taşıyan uçak Rusya'da düştü
Gündem

Onlarca esiri taşıyan uçak Rusya'da düştü

Yeniakit Publisher
2024-01-24 13:25:00 -

Son dakika haberi: Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 tipi uçağın Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştüğü açıklandı. Uçağın toplamda 74 kişiyi taşıdığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 tipi uçağın Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde düştüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu uçakta 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 6 kişilik mürettebat ve refaketçi 3 kişinin daha bulunduğunu belirtti.

Olay anına dair yayınlanan görüntüde, uçağın alev topuna döndüğü görüldü.

 

Kremlin Sözcüsü Peskov, olayın yeni yaşandığını ve ilerleyen dakikalarda bilgi vereceklerini söylerken; Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, bir ekibin olay yerine ulaştığını soruşturmanın başladığını söyledi. Uçağın düşüş nedeni bilinmiyor.
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Ukrayna-Rusya sınırındaki Belgorod, son dönemde sık sık Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalmıştı. Geçen ay bölgeye düzenlenen bir füze saldırısında 25 kişi ölmüştü.

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