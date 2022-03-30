Onlar uyuşturucu trafiği yapıyor Türkiye hastane dikiyor

YENİ AKİT ANKARA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam TİKA tarafından Afganistan'a yapılan hastaneyi duyurarak Barbar Batı Dünyası'na göndermede bulundu.

Çam yaptığı paylaşımla şu yorumda bulundu:

"Türkiye’den Afganistan’a yönelik anlamlı ve simgesel bir katkı; Bazıları açıktan mesafe koyup el altından uyuşturucu üretimi ve trafiğini desteklerken, Türkiye uyuşturucu bağımlılarının tedavi olduğu en büyük Afgan hastanesine (1000 yataklı) TİKA aracılığıyla destek verdi.

Anlayana!"

Rehabilitasyon Merkezi Havuzu ve su kuyusu açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kabil Program Koordinasyon Ofisi tarafından bin yataklı İbni Sina Bağımlı Tedavi Hastanesine Rehabilitasyon Merkezi Havuzu ve su kuyusu açıldı.

"İnsani ve vicdani görevimizdir"

TİKA Kabil Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal Afganistan’ın kanayan yarası olan uyuşturucu bağımlılığını azaltmak amacıyla 2019 yılında, İbn-i Sina Bağımlı Tedavi Hastanesine Sosyal Yeşil Alan Parkı oluşturduklarını, 2021 yılında ise soğuk su rehabilitasyon merkezi havuzunu açtıklarını, 150 metre derinliğinde su kuyusunu ve 26.000 litrelik su deposunu inşaa ettiklerini belirtti.

“Uyuşturucu bağımlıları tedavisi ve bağımlı sayısının azaltılması bizlerin insani ve vicdani görevimizdir” diyen Çal, bundan sonra da Afganistan’ın her alanında insani yardımlara ve kalkınma projeleri uygulamaya devam edeceklerini söyledi.