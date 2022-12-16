Onlar 'dans' değil, 'sema' öğreniyorlar! 'Tango' yapmıyorlar, Allah'ı zikrediyorlar!

Yaşları 12 ile 16 arasında değişen ve gönüllü olarak sema eğitimi alan 6 çocuk, bir yandan okullarına devam ederken bir yandan da Mevleviliğin temel öğretilerini öğreniyor.

Küçük semazenler, sema meşk tahtasında süren eğitimlerinin ardından sema meydanındaki hareketleriyle törenleri izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kimi ailesinin tavsiyesiyle kimi de merak ettiği için sema öğreniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, AA muhabirine, bu yıl da Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anlamaya ve anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Mevlana dostlarının kente gelerek buradaki manevi havayı teneffüs ettiğini, akşamları da Sema Ayin-i Şerifi'ni izleyerek, dolu dolu bir program geçirdiğini aktaran Özçakıl, "Sema Ayin-i Şerifi'ni icra eden küçük yaştaki semazen kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz bize gönüllü olarak müracaat ediyor, sema öğrenmek istediklerini bildiriyor." dedi.

Özçakıl, çocuklara sadece sema eğitimi vermediklerini, Hazreti Mevlana'nın kendilerinden istediği kamil ve olgun insan olabilmeyi de aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ailesinin tavsiyesi veya kendi isteğiyle sema öğrenmeye gelen çocukların yaşantılarında çok farklı değişiklikler olduğunu anlatan Özçakıl, "Bu kardeşlerimiz, eğitim öğretim hayatlarına devam ederken, geriye kalan sürelerinde buraya gelerek, Mevlana'nın yolunda derviş meşrep bir yaşantıyla faydalı bir insan olabilmek için gayret gösteriyor. Bunu görmek bizi çok memnun ediyor." diye konuştu.

Özçakıl, çocuklara ney üfleme, tambur ile farklı sazları çalabilmelerini, hat, tezhip ve ebru sanatıyla da ilgilenmeleri yönünde yönlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

"Sema sayesinde çok sakin ve huzurlu biri oldum"

Sema meydanına çıkan en küçük semazenlerden 12 yaşındaki Hüseyin Yasin Kılbay, bu eğitimleri 6 ay aldığını söyledi.

Eğitimlerin çok güzel geçtiğine değinen Kılbay, "Bu sene benim sema yaptığım ilk Şebiarus töreni. Sema sayesinde çok sakin ve huzurlu biri oldum. İlerleyen dönemlerde de devam etmek ve sema topluluğundan hiç ayrılmamak istiyorum." dedi.

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Siraç Yekta Çalışır ise iki yıldır sema yaptığını belirterek, "Semadan çok keyif alıyorum. Ailemle birlikte karar vererek, sema eğitimleri almaya başladım. Semaya başlamadan önce çok heyecanlıydım. Eğitimlerimizin ardından heyecanım geçti. İki yıldır da Şebiarus törenlerinde görev alıyorum." ifadesini kullandı.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut İpek de babasının tavsiyesiyle sema eğitimleri almaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır sema yaptığını anlatan İpek, "Küçükken çok meraklıydım. Fırsat buldukça Mevlana Kültür Merkezi'ne semazenleri izlemeye gelirdim. Daha sonra kendim de bu eğitimleri almak istedim. Şu anda sahnede hiç heyecanlanmıyorum. Çok sakin ve huzurlu bir şekilde sema yapıyorum." dedi.

Yaklaşık 4 yıldır sema yapan 14 yaşındaki Emir Kaan Bektaş ise ailesinin yönlendirmesiyle bu eğitimleri almaya başladığını, ilerleyen süreçte de sema yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Kadir Fidan da 3 yıldır sema yaptığına değinerek, "Semayı çok seviyorum. Semaya çıkınca Hazreti Mevlana ve Allah'ı düşünüyorum. Zaten sema yaparken Allah'ı zikrediyoruz. Bu şekilde de rahatlıyorum. İlerleyen süreçte de yapmak istiyorum." diye konuştu.