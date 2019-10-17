Oniki Ada’da Türklere şiddetli asimilasyon

Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Yunanistan’a ait Oniki Ada Türklerinin, şiddetli asimilasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yunanistan’a ait Oniki Ada’da yaklaşık 6 bin Türk-Müslüman azınlık yaşıyor.

FUEN Başkan Yardımcısı Toft, yaptığı açıklamada, Rodos, İstanköy ve diğer adalarda yaşayan Türk azınlığın gelecekleri için ana dillerinde eğitim görmelerinin öneminin altını çizdi.

Kendisi de Danimarka’da yaşayan Alman azınlığa mensup olan Toft, “(Oniki Ada Türkleri) Eğer okulda dillerini (Türkçe) öğrenmezlerse, bu şiddetli bir asimilasyon olacak demektir, bu da şu anda olan şey” diye konuştu.

“Türk azınlığın varlığını kabul etmeliler, bu bir gerçek. Kabul etmezlerse, uluslararası toplum bu durumu değiştirmek için Yunanistan’a baskı yapmalı” ifadesini kullanan Gösta Toft, çözümün diyalog kurulmasından geçtiğini dile getirdi. Toft, “Türk azınlık ile Yunanistan devleti arasında diyalog başlatmak için bir yöntem bulmalıyız” dedi.