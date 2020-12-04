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Gündem Öngörüsüz Kemalist Türker Ertürk din subaylığını da çarpıttı
Gündem

Öngörüsüz Kemalist Türker Ertürk din subaylığını da çarpıttı

"Suriye bataklıktır, girerseniz rahat çıkamazsınız" diyerek TSK'nın harekatına karşı çıkan eski asker Türker Ertürk, bu kez ordu bünyesinde tekrar faaliyete geçirilecek olan Din İşleri Subaylığı hakkında asılsız iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:52:00 -

Emekli Oramiral Türker Ertürk, 1967'den bu yana uygulanmayan Din İşleri Subaylığı'nın ihya edilmesine karşı çıktı. Ertürk, alınan karardan rahatsız olarak AK Parti hükümetine yönelik asılsız iddialarda bulundu. Afrin Harekatı döneminde, "Suriye'ye girerseniz çıkamazsınız" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) küçümseyen Ertürk, şimdi de AK Parti'nin ordu içinde yapılanmak için Din İşleri Subaylığı'nı getirmek istediğini ileri sürdü.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Ertürk'ün bu skandal sözleri de masaya yatırıldı.

Ertürk'ün Suriye harekatı hakkındaki açıklamasını hatırlatan Karahasanoğlu, "Kendi öğrencilerini 'satan', istifa ederek FETÖ'ye teslim olan bir oramiral. Bugün itibariyle Türk askeri Suriye'de bulunuyor, onun dediği gibi bir tablo da ortalıkta yok. Tam aksine, sınırımızın bu tarafında şu an daha güvenli yaşıyoruz." dedi. Karahasanoğlu, "Dolayısıyla Türker Ertürk'ün nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu, öngörüsüzlüğünü de çok net olarak görmüş oluyoruz." ifadesini kullandı.

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