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OneWeb’in ilk uyduları uzaya fırlatıldı

Uzaydan internet erişimi sağlayacak OneWeb uyduları Rus Soyuz ST-B roketi ile Kourou Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:53
OneWeb’in ilk uyduları uzaya fırlatıldı

Uzaydan internet erişimi sağlayacak OneWeb uyduları Rus Soyuz ST-B roketi ile Kourou Uzay Üssü’nden fırlatıldı.


Haziran 2015’te Rus Roscosmos, Fransız Arianespace ve İngiliz British OneWeb, dünyaya geniş bant internet sağlayıcısı sunacak olan OneWeb uzay aracının Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü ve Fransız Guyanasında bulunan Kourou Uzay Üssü’nden gönderilmesi konusunda anlaşma imzalanmıştı. Çalışmanın roket taşıyıcı kısmını Rus Roscosmos üstlenirken idari kısmını ise Fransız Arianespace üstlendi. 20 Şubat’ta Kourou Uzay Üssü’nden gönderilmesi planlanan Soyuz ST-B roketinin çıkan arıza nedeniyle fırlatılması ertelenmişti. 21 Şubat’ta ise Mısır’ın EgyptSat-A uydusunun fırlatılması nedeniyle fırlatma 28 Şubat gece yarısına ertelenmişti.



Roket sorunsuzca yörüngesine yerleşti


Rus, Fransız ve İngiliz ortak çalışması olan OneWeb uyduları Rus Soyuz ST-B roketi ile gece yarısı fırlatıldı. Fırlatma Fransa, Rusya ve İngiltere’den canlı olarak izlendi.


Uzaya gönderilen uydu ile tüm dünyada internet kullanımının genişletilmesi ve dünyadaki internet hızlarının en üst seviyeye taşınması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:53
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