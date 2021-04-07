Öneriyi reddettiler! Görüşmeler başarısız oldu

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında yapılan Hedasi barajıyla ilgili iki günlük görüşmeler başarısız oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı ile ilgili son görüşmeler hiçbir ilerleme kaydedilmeden sona erdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kinshasa kentinde yapılan görüşmeler, bittikten sonra yayınlanan bir bildiriye göre, Salı günü anlaşma sağlanmadan sonuçlandı.

Üç ülke heyetleri, Etiyopya'nın Nil nehri üzerindeki barajıyla ilgili müzakerelerde bulunmak için bir araya geldi. Addis Ababa Hükümeti, ekonomik kalkınmanın ve elektrik üretiminin anahtarı olduğunu söyleyerek barajın yapımına devam edeceğini söyledi.

Mısır, Sudan'ın müzakerelere uluslararası arabulucuları dahil etme önerisini Etiyopya'nın reddetmesinin ardından görüşmelerin başarısız olduğunu ileri sürdü.

Sudan Dışişleri Bakanı, Etiyopya'nın baraj üzerindeki tek taraflı hareketlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Etiyopyalı yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: star.com.tr